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Новости 12:39

Петербургские водители жалуются на перекрытые из-за саммита в честь дня рождения Путина дороги

фото ЗакС политика Петербургские водители жалуются на перекрытые из-за саммита в честь дня рождения Путина дороги

Автомобилисты Петербурга вынуждены стоять в пробках из-за перекрытых по случаю приезда президента Владимира Путина дорог. Переживаниями водители делятся на просторах социальных сетей.

Большая часть сообщений о перекрытиях поступает с южных районов города. Проезд закрывали на Дачном проспекте у развязки с КАД и на Московском проспекте. Кроме того, огромный затор зафиксировали на Митрофаньевском шоссе.

Согласно сервису "Яндекс.Карты" пробка собралась также на Ленинском проспекте и в Стрельне, где находится президентская резиденция.

Официально дорожные спецслужбы не конкретизируют причины перекрытия городских магистралей, однако водители полагают, что это связано именно с президентским визитом.

На неформальный саммит лидеров стран СНГ, который проходит 7 октября в день 70-летия Путина в Константиновском дворце приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие управленцы.


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