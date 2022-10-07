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Новости 13:45

Депутата ЗакСа Петербурга Шишлова признали виновным в дискредитации армии

фото ЗакС политика Депутата ЗакСа Петербурга Шишлова признали виновным в дискредитации армии

Петроградский районный суд Петербурга 7 октября оштрафовал главу фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Александра Шишлова по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.2.2 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Политика обязали выплатить 35 тысяч рублей за три поста на личной странице "ВКонтакте". 

Поводом для административного дела в отношении "яблочника" стали высказывания Шишлова об умершем лидере ЛДПР Владимире Жириновском, георгиевской ленточке и сравнении Великой Отечественной войны со специальной военной операцией на Украине. 

Экспертиза подведомственного учреждения Минюста, представленная на заседании, нашла в публикациях "яблочника" признаки создания негативного образа у использования российской армии на Украине. 

Представители Шишлова в суде выразили сомнения в компетентности экспертов. Они предоставили суду рецензий сторонних лингвистов, которые пришли к выводы о необоснованности выводов работников Минюста. 

Шишлов с решением судьи Артема Бродского не согласен и намерен обжаловать постановление. Вину он не признал и считает статью о дискредитации Вооруженных сил нарушающим положения Конституции. 

- Я расцениваю сегодняшнее решение судьи Бродского как юридически необоснованное, неправовое и политически мотивированное, - заявил депутат.

Напомним, недавно Шишлова избрали руководителем регионального отделения "Яблока" в Петербурге. 


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