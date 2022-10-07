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Новости 13:56

Суд в Петербурге отправил в спецприёмник активистку "Весны" за неповиновение полицейскому

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отправил в спецприёмник активистку "Весны" за неповиновение полицейскому

Кировский районный суд Петербурга арестовал активистку "Весны" Анастасию Филиппову на 10 суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (19.3 КоАП), уведомил "ОВД-Инфо"* адвокат Сергей Подольский.

Силовики задержали Филиппову 4 октября, когда она стояла на автобусной остановке. Её увезли в отдел полиции №  64. Там сотрудники Центра "Э" запретили отдавать ей телефон, а полицейские убедили Филиппову, что ей грозит только штраф, поэтому необходимости в адвокате нет.

Филиппова отправлена в ИВС на Захарьевской, 6.

Днём ранее по аналогичной статье КоАП отправилась под 7-суточный административный арест фемактивистка Марина Сингх.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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