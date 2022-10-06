Фем-активистку Марину Сингх арестовали на 7 суток

Василеостровский районный суд Петербурга 5 октября арестовал задержанную накануне фем-активистку Марину Сингх на 7 суток. Ее признали виновной в неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Правонарушение, которое вменяли Сингх, заключалось в том, что она якобы отказалась показывать документы полицейским, решившим, что она подходит под описание ориентировки. Силовики искали некую женщину, укравшую в июне из продуктового магазина "Азбука Вкуса" три бутылки игристого вина стоимостью 105 тысяч рублей.

Активистка с обвинением в неповиновении требованию полицейских не согласна. Она заявила, что сперва попросила силовиков представиться и объяснить причину задержания, а получив отказ, показала паспорт.

Адвокат Мария Зырянова ходатайствовала о допросе сотрудников полиции, которые задержали ее доверительницу, из-за расхождений в позиции Сингх и показаниях силовиков. Также она предложила ознакомиться с записями с нагрудных камер упомянутых сотрудников МВД. Судья Алина Рахматуллина отказала.

Во время допроса Сингх рассказала, что не занимается политикой и посвящает свою деятельность в основном защите прав женщин. Зырянова предположила, что в МВД не особо разбирались в деталях активистской деятельности и задержали Сингх лишь из-за того, что она ранее принимала участие в митингах.

- А что такое фем-активистка? Что-то female? Женщины? - спросила судья.

- Тот, кто занимается правами женщин, рассказывает об их роли в культуре, влиянии на мир в целом, - ответила Сингх.

- Есть такое движение? Какая-то там группа? Феминизм что ли?

- Да-да.

Защита попросила прекратить административное дело ввиду его незначительности или назначить либо штраф, либо обязательные работы. На вынесение постановления судье Рахматуллине потребовалось больше двух часов. Оглашать решение начали уже после полуночи.

В разговоре с ЗАКС.Ру Сингх рассказала, что незадолго до задержания, днем 4 октября получила подозрительный звонок от неизвестного. Мужчина говорил, что хотел нанять ее в качестве репетитора (по русскому языку и литературе) для своего сына. Неизвестный в разговоре упомянул, что приехал из Донецка, а Сингх ему якобы посоветовали некие знакомые.

- Меня насторожило, что сказали, что из Донецка и назвали ученика, которого у меня нет. Я решила, что нужно уехать. Я вышла из дома - там стояла полицейская машина. Я села в такси, и меня начали просить выйти, - рассказала Сингх.

Выступая в суде, Сингх заявила, что странный звонок поступил от полицейских, желавших установить ее местоположение - они, по ее словам, сами ей об этом рассказали.

В отделе полиции силовики расспрашивали девушку о предполагаемых будущих митингах. Они считали, что Сингх якобы может быть причастна к организации протестных акций. Сама активистка не знала ни о каких планируемых собраниях в названный силовиками день.

Адвокат Мария Зырянова рассказала ЗАКС.Ру, что силовики озвучивали две возможные причины для задержания. Сперва поводом для задержания называли сообщение в КУСП от 4 октября, согласно которому Сингх якобы собиралась провести пацифистскую акцию. Позже они переключились на версию с поиском некой женщины, укравшей алкоголь из супермаркета.

Напомним, за последние два дня в Петербурге, кроме Сингх, задержали Евгению Казанцеву и Валерию Ковалишину - они получили статус подозреваемых по делу о "телефонном терроризме". Также сотрудники правоохранительных органов приходили домой к Паладде Башуровой, но ее в квартире не оказалось.

Константин Леньков