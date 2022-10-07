Главу Владимирского округа не стали забирать в армию

Военный комиссариат Центрального района Петербурга сообщил 50-летнему главе Владимирского округа Денису Тихоненко, что тот не подлежит призыву. Муниципал посетил военкомат 7 октября, после получения повестки прямо во время встречи с жителями.

"Остаюсь Главой округа и продолжу работать на благо всех жителей", - написал глава в своем Telegram-канале.

Тихоненко рассказал ЗАКС.Ру, что его не стали забирать в армию в силу возраста и неподходящей специальности. Глава округа окончил военную кафедру в 2005 году. Его воинская специальность — "помощник коменданта аэродрома".

Напомним, Тихоненко вручили повестку прямо в офисе муниципалитета во время сессии соучаствующего проектирования, в которой участвовали депутаты и местные жители.