Главе и депутату Владимирского округа вручили повестки в здании муниципалитета

Полиция и сотрудники военкомата посетили публичные слушания во Владимирском округе Петербурга. Они выдали повестки главе Денису Тихоненко и депутату Дмитрию Прыткову, избравшимся в местный совет от "Яблока", сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

В повестках написано о необходимости явиться в военкомат. Тихоненко 50 лет. Он сообщил "Фонтанке", что окончил военную кафедру в 1995 году. 41-летний Прытков в армии не служил и военной специальности не имеет.

Кроме того, полицейские проверили документы у других присутствовавших на обсуждении мужчин.

Ранее сотрудники военкомата приходили на заседание депутатов в областном Мурино, где глава и большинство депутатов также избирались от "Яблока". Кроме того, повестку пытались вручить "яблочнику" из местного совета МО "Смольнинское" Дмитрию Балтрукову.