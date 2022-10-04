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Муниципал 4 октября, 23:00

Главе и депутату Владимирского округа вручили повестки в здании муниципалитета

фото ЗакС политика Главе и депутату Владимирского округа вручили повестки в здании муниципалитета

Полиция и сотрудники военкомата посетили публичные слушания во Владимирском округе Петербурга. Они выдали повестки главе Денису Тихоненко и депутату Дмитрию Прыткову, избравшимся в местный совет от "Яблока", сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

В повестках написано о необходимости явиться в военкомат. Тихоненко 50 лет. Он сообщил "Фонтанке", что окончил военную кафедру в 1995 году. 41-летний Прытков в армии не служил и военной специальности не имеет.

Кроме того, полицейские проверили документы у других присутствовавших на обсуждении мужчин. 

Ранее сотрудники военкомата приходили на заседание депутатов в областном Мурино, где глава и большинство депутатов также избирались от "Яблока". Кроме того, повестку пытались вручить "яблочнику" из местного совета МО "Смольнинское" Дмитрию Балтрукову. 


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Владимирский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Балтруков Дмитрий Николаевич
Прытков Дмитрий Александрович
Тихоненко Денис Викторович
Упоминаемые персоны
Балтруков Дмитрий Николаевич 
Прытков Дмитрий Александрович 
Тихоненко Денис Викторович 

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