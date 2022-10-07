РИА Новости: Прокуратура отменила первое в РФ уголовное дело об уклонении от службы

Прокуратура отменила постановление о возбуждении первого в России уголовного дела об уклонении от военной службы во время частичной мобилизации, передаёт РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Уточняется, что фигурантом разбирательства является житель Пензенской области 1990 года рождения. Мужчина стоит на воинском учёте. 23 сентября его уведомили о необходимости прийти в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военкомат по частичной мобилизации, однако, "не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился". Когда мужчина не явился, силовики пришли к нему домой и задержали на двое суток.

Добавим также, что в пятницу, 7 октября, руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что предупреждать россиян об уголовной ответственности за отказ от мобилизации по статье 328 УК РФ неправомерно, так как она наступает только в случает отказа от срочной службы.