Беглов обновил состав совета по вопросам отношения к животным

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о расширении состава совета по вопросам отношения к животным при правительстве Петербурга, рассказала 7 октября пресс-служба градоначальника.

В состав совета вошли представители городских комитетов по благоустройству и по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также жилищного комитета.

Необходимость изменений в Смольном объяснили тем, что это "позволит эффективнее решать стоящие перед советом задачи".

Совет по вопросам отношения к животным — консультативный орган при городском правительстве, созданный в 2007 году с целью обсуждения различных аспектов существования животных в Петербурге.

Сегодня же Беглов расширил состав координационного совета по вопросам защиты прав потребителей.