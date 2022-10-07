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Новости 19:28

"Мюзик-холл" переименуют в честь Шаляпина

фото ЗакС политика "Мюзик-холл" переименуют в честь Шаляпина

Топонимическая комиссия Петербурга рассказала 7 октября о решениях, вынесенных в ходе прошедшего накануне заседания. В частности, помимо наречения Мариупольской безымянной площади в Невском районе члены комиссии одобрили переименование театра "Мюзик-холл".

"Комиссия согласилась с предложением руководства театра "Мюзик-холл" о его переименовании в Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина в честь великого оперного певца (1873–1938), любившего выступать в Народном доме имени императора Николая II, в здании которого располагается театр", — рассказали в Топонимической комиссии. Подобное решение объяснили также тем, что современный репертуар театра "уже не соответствует формату "классического" мюзик-холла".

Кроме того, комиссия одобрила присвоение скверу на Политехнической улице имени Виктора Лягина, а скверу на улице Руставели — имени Расула Гамзатова. Кроме того, гимназии № 293 присвоят имя летчицы Валентины Гризодубовой, детскую библиотеку иностранной литературы назовут в честь поэта и переводчика Михаила Яснова, а онкоцентр специализированных видов медицинской помощи получит имя выдающегося онколога Николая Напалкова.

Ранее стало известно о том, что безымянную площадь в Невском районе назовут в честь петербургского города-побратима Мариуполя.


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