Росстат прекратил публикацию данных о смертности от коронавируса

Росстат принял решение прекратить публикацию сведений о смертности от коронавируса, сообщил 7 октября РБК со ссылкой на сообщение федеральной службы. Как объяснили в ведомстве, такое решение вызвано "очевидным снижением числа смертей" среди пациентов с COVID-19.

"Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции", — приводит РБК сообщение статистического ведомства.

Росстат публиковал сведения о смертности от коронавируса начиная со II квартала 2020 года. По итогам 2021 года от заболевания скончались 465,5 тысяч человек, что соответствовало 19,1 % от общего количества скончавшихся в России, следует из сообщения ведомства. Однако в 2022 году картина резко изменилась: в июне смертность от ковида сократилась на 81,7 % относительно такого же месяца прошлого года, а в июле смертность год к году снизилась еще сильнее — на 93,6 %. В августе снижение количества умерших от ковида также превысило 90 %, указали в Росстате.

Также к августу 2022 года смертность от коронавируса заметно убавилась относительно показателей смертности от других болезней, включая рак, болезни кровеносной системы, пищеварительной и нервной систем и других.

"Эта ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней", — резюмировали в Росстате. Данные за текущий год будут опубликованы в июне 2023 года в соответствии с Федеральным планом статистических работ, добавили там.

Фото: Telegram-канал "Ваш Роспотребнадзор"