Суд в Коврове отклонил два иска Навального к колонии

Ковровский городской суд Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении двух исков, поданных к администрации ИК-6, сообщило 7 октября ТАСС. Политик добивался признания незаконными решений о водворении его в штрафной изолятор и о переводе на более строгие условия содержания.

"Рассмотрены иски о выдворении в ШИЗО на 15 суток и о переводе Навального на более строгие условия содержания как злостного нарушителя. В обоих исках отказано", — приводит ТАСС сообщение суда.

В ШИЗО на 15 суток Навальный был отправлен 7 сентября из-за того, что якобы неправильно представился сотрудникам колонии. В вину политику поставили то, что он не озвучил статью Уголовного кодекса, по которой был осужден, и назначенный ему срок.