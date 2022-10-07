ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:19

Суд в Коврове отклонил два иска Навального к колонии

фото ЗакС политика Суд в Коврове отклонил два иска Навального к колонии

Ковровский городской суд Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении двух исков, поданных к администрации ИК-6, сообщило 7 октября ТАСС. Политик добивался признания незаконными решений о водворении его в штрафной изолятор и о переводе на более строгие условия содержания.

"Рассмотрены иски о выдворении в ШИЗО на 15 суток и о переводе Навального на более строгие условия содержания как злостного нарушителя. В обоих исках отказано", — приводит ТАСС сообщение суда.

В ШИЗО на 15 суток Навальный был отправлен 7 сентября из-за того, что якобы неправильно представился сотрудникам колонии. В вину политику поставили то, что он не озвучил статью Уголовного кодекса, по которой был осужден, и назначенный ему срок.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама