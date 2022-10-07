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Новости 20:32

Голикова заявила о снижении количества безработных на 25 тысяч за неделю

фото ЗакС политика Голикова заявила о снижении количества безработных на 25 тысяч за неделю

Вице-премьер Татьяна Голикова на очередном заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда вновь объявила о снижении официальной безработицы за неделю с 19 сентября по 3 октября.

"По данным оперативного мониторинга, численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 тысяч и составила 621,4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,8 %", — сообщила чиновница 7 октября.

Двумя неделями ранее Голикова называла цифру в 646,5 тысячи человек и говорила, что уровень регистрируемой безработицы находится ниже отметки 0,9 %.

Кроме того, сегодня вице-премьер сообщила о снижении за полмесяца на 4,6 тысячи, до 89,8 тысячи человек количества работников в простое. Количество работников в режиме неполного рабочего дня составило 114,9 тысячи человек, что означает снижение на 4,2 тысячи человек за две недели.


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