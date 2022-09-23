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Новости 19:08

В правительстве заявили о снижении официальной безработицы в России

фото ЗакС политика В правительстве заявили о снижении официальной безработицы в России

Уровень официальной безработицы в России остается ниже отметки 0,9 %, заявила 23 сентября вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. По словам чиновницы, за неделю в стране снизилось количество безработных и сотрудников в режиме неполного дня, в то время как количество людей в простое, наоборот, увеличилось.

"Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему остается на уровне 0,9 %. С 12 по 19 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 7,4 тысячи и составила 646,5 тысячи человек", — приводит слова Голиковой пресс-служба правительства.

Как рассказала вице-премьер, количество работников в режиме неполного дня снизилось за тот же период на 2,4 тысячи, составив до 119,1 тысячи человек. Одновременно количество работников в простое выросло на 500 человек — до 94,4 тысячи.

Сегодня же стало известно о закрытии в Петербурге автозавода Toyota. Ближе к вечеру губернатор Александр Беглов заявил, что городская служба занятости поможет с поиском работы уволенным сотрудникам предприятия. При этом он отметил, что "промышленность Санкт-Петербурга, предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в квалифицированных кадрах".


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