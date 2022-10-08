Псковский губернатор заявил об "отвратительном поведении" беженцев на границе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал людей, пытающихся выехать из России в страны Балтии, поведал 8 октября официальный канал региона в Telegram. По версии чиновника, некоторые из беженцев, стоящих на границе, себя ведут "отвратительно" и провоцируют жалобы местных жителей.

По версии Ведерникова, жителям области якобы звонить из-за пьяных людей, разъезжающих на машинах с украинскими номерами. "В некоторые дома на окраине Пыталово пытались ломиться такие же люди с непонятными требованиями. В самом посёлке даже в какой-то момент отменили вечерние мероприятия для молодёжи, чтобы избежать возможных конфликтов", — объявил он.

В список претензий к беженцам псковские чиновники внесли то, что те будто бы выбрасывают еду, хамят волонтерам, разрывают дождевики, бросают мусор мимо урн и даже "принципиально используют лесополосу, а не установленные биотуалеты" для отправления физиологических потребностей. Обо всех этих фактах, по мнению региональной пресс-службы, "предпочитают молчать на Западе и в оппозиционных телеграм-каналах".

При этом Ведерников объявил, что, "несмотря на хамство некоторых людей", помощь беженцам на границе будут оказывать, но "хулиганское и провокационное поведение будет жёстко пресекаться". "Я заранее об этом предупреждаю, чтобы потом не было новостей от иноагентов о притеснении невинных беженцев", — резюмировал чиновник.

Очереди на границах из России стали образовываться после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября. На этой неделе издание Forbes сообщило о 700 тысячах покинувших Россию за последние дни, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в правдивости этой цифры.

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