ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:05

Псковский губернатор заявил об "отвратительном поведении" беженцев на границе

фото ЗакС политика Псковский губернатор заявил об "отвратительном поведении" беженцев на границе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал людей, пытающихся выехать из России в страны Балтии, поведал 8 октября официальный канал региона в Telegram. По версии чиновника, некоторые из беженцев, стоящих на границе, себя ведут "отвратительно" и провоцируют жалобы местных жителей.

По версии Ведерникова, жителям области якобы звонить из-за пьяных людей, разъезжающих на машинах с украинскими номерами. "В некоторые дома на окраине Пыталово пытались ломиться такие же люди с непонятными требованиями. В самом посёлке даже в какой-то момент отменили вечерние мероприятия для молодёжи, чтобы избежать возможных конфликтов", — объявил он.

В список претензий к беженцам псковские чиновники внесли то, что те будто бы выбрасывают еду, хамят волонтерам, разрывают дождевики, бросают мусор мимо урн и даже "принципиально используют лесополосу, а не установленные биотуалеты" для отправления физиологических потребностей. Обо всех этих фактах, по мнению региональной пресс-службы, "предпочитают молчать на Западе и в оппозиционных телеграм-каналах".

При этом Ведерников объявил, что, "несмотря на хамство некоторых людей", помощь беженцам на границе будут оказывать, но "хулиганское и провокационное поведение будет жёстко пресекаться". "Я заранее об этом предупреждаю, чтобы потом не было новостей от иноагентов о притеснении невинных беженцев", — резюмировал чиновник.

Очереди на границах из России стали образовываться после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября. На этой неделе издание Forbes сообщило о 700 тысячах покинувших Россию за последние дни, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в правдивости этой цифры.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама