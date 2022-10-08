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Новости 13:29

Ущерб от взрыва на Крымском мосту может достигнуть полумиллиарда рублей

фото ЗакС политика Ущерб от взрыва на Крымском мосту может достигнуть полумиллиарда рублей

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от разрушений на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей, сообщило 8 октября РИА "Новости".

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", — заявили агентству в пресс-службе союза страховщиков.

Ранее РИА "Новости" распространило заявление Национального антитеррористического комитета о том, что в субботу утром на Крымском мосту "произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава".

После произошедшего Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела. Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: pixabay


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