Ущерб от взрыва на Крымском мосту может достигнуть полумиллиарда рублей

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от разрушений на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей, сообщило 8 октября РИА "Новости".

"ВСС оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в сумму 200-500 миллионов рублей. У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется", — заявили агентству в пресс-службе союза страховщиков.

Ранее РИА "Новости" распространило заявление Национального антитеррористического комитета о том, что в субботу утром на Крымском мосту "произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава".

После произошедшего Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела. Премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Возглавил комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин.

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