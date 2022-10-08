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Новости 14:21

Следком сообщил о трех погибших при взрыве на Крымском мосту

фото ЗакС политика Следком сообщил о трех погибших при взрыве на Крымском мосту

По меньшей мере три человека погибли утром 8 октября в результате взрыва на Крымском мосту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Предположительно, речь идет о пассажирах легкового автомобиля, следовавшего близ подорвавшегося грузовика.

"В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — указали в СК.

Также в Следкоме заявили о том, что в ходе расследования произошедшего установили личность владельца взорвавшегося грузовика. "Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия, — указали в пресс-службе СК. — Изучается маршрут передвижения автомашины  и соответствующая документация".

Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября, спровоцировав возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы, Всероссийский союз страховщиков оценил нанесенный сооружению ущерб в 200-500 миллионов рублей.


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