Мурашко заявил о действующей для медиков системе бронирования от частичной мобилизации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о существовании системы бронирования от частичной мобилизации для медперсонала, сообщило 8 октября РИА "Новости".

"Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи", — произнес глава Минздрава.

Также Мурашко объявил, что частичная мобилизация не скажется на оказании медицинской помощи гражданам. "Вся помощь будет сохранена в полном объеме", — высказался он.

Ранее в Госдуму поступил законопроект о возможности избрать для прохождения альтернативную гражданскую службу в рамках частичной мобилизации.