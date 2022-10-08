Аксенов уведомил о восстановлении движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено, заявил днем 8 октября глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", — известил Аксенов.

Чиновник рекомендовал водителям фур использовать Керченскую паромную переправу для перемещения между Крымом и остальной Россией. По его словам, около 18:00 через пролив начнет ходить паром "Керчь-2".

Рано утром в субботу на Крымском мосту был взорван грузовик, результатом чего стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, позже ведомство сообщило о трех погибших в ходе инцидента.

Фото: скриншот видеозаписи Следственного комитета