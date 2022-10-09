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Новости 11:11

В Петербург вернулись ещё двое ошибочно мобилизованных граждан

фото ЗакС политика В Петербург вернулись ещё двое ошибочно мобилизованных граждан

Двое жителей Красносельского района Петербурга вернулись домой после ошибочной мобилизации, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

На следующий день после объявления о частичном призыве петербуржец Андрей Ефимов получил повестку, после чего его направили на сборы в Лугу. При этом мужчине полагается отсрочка, поскольку он работает на Балтийском заводе, который внесён в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Об этом написала градоначальнику Александру Беглову жена Ефимова, попросив его о помощи. После этого мужчина вернулся домой.

Кроме того, отсрочку от мобилизации получил отец пятерых детей Арташес Хачатрян, которому повестка пришла 4 октября. Его жена сразу же обратилась к Беглову, после чего к решению вопроса подключили районную администрацию. На следующий день Хачатрян получил отсрочку.

В середине недели в Смольном отчитались о 15 случаях ошибочной мобилизации в городе. Несостоявшихся бойцов уже вернули домой.


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