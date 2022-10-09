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Новости 11:58

"Не дождётесь": В РПЦ заверили, что у больного ковидом патриарха "всё хорошо"

фото ЗакС политика "Не дождётесь": В РПЦ заверили, что у больного ковидом патриарха "всё хорошо"

В РПЦ отреагировали на слухи о якобы ухудшении состояния патриарха Кирилла, который болен коронавирусной инфекцией. Свой комментарий по данному поводу дал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Якобы новости. Новый жанр такой. Всё хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации", - призвал Легойда у себя в Telegram-канале.

О том, что глава Русской православной церкви подхватил ковид, сообщалось 30 сентября. Тогда Легойда заявлял, что заболевание протекает "с выраженными симптомами". По этой причине владыка ушёл на самоизоляцию, отменив запланированные встречи.


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