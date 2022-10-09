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Новости 12:46

КПРФ откроет свои отделения в новых регионах РФ

фото ЗакС политика КПРФ откроет свои отделения в новых регионах РФ

КПРФ объявила об открытии своих представительств в присоединённых к РФ территориях - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, работа по этому направлению уже ведётся, известил думский коммунист Денис Парфёнов в своём Telegram-канале.

"КПРФ образует региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Коммунисты во всех четырех новых регионах нашей страны начали процесс структурно-организационного преобразования в региональные отделения КПРФ", - написал парламентарий.

Напомним, 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Перед этим в них прошли референдумы: согласно официальным данным, жители всех регионов почти единогласно высказались за присоединение к России.

 


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