Москалькова поведала об отсрочке от мобилизации для студентов

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на отсрочку от мобилизации могут претендовать все обучающиеся в вузах и техникумах, которые имеют государственную аккредитацию. Сообщение приведено в Telegram-канале омбудсмена.

"Указ президента №712 от 5.10.22 поставил точку в этом вопросе. Теперь получить отсрочку могут все, кто обучается в вузах и техникумах, имеющих госаккредитацию", - поделилась Москалькова.

Также омбудсмен сообщила, что обращалась в Минобрануки с просьбой изучить возможность расширения категорий лиц, которым может предоставляться отсрочка от мобилизации ввиду обучения.

Ранее Москалькова высказалась за создание российского аналога ЕСПЧ.