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Новости 16:22

Москалькова высказалась за создание российского аналога ЕСПЧ

фото ЗакС политика Москалькова высказалась за создание российского аналога ЕСПЧ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась идеей создания российского аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщило 6 октября РИА "Новости". Свое предложение омбудсмен озвучила в ходе VIII Уральского форума конституционалистов.

"Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а, стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. Это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою более высокую систему защиты прав человека", - заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, в России бы следовало как-то "компенсировать" выход из-под юрисдикции суда. "[ЕСПЧ] не отменял решения, в большинстве случаев они оставались прежними, но человек получал компенсацию за моральный вред. Мне кажется, очень правильно, если мы эти компенсационные процессы продолжим на национальном уровне", - отметила она, затруднившись при этом указать, кому должно отойти это право.

В середине марта Россию исключили из Совета Европы. В июне Госдума приняла закон об отказе России исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"


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