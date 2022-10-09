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Новости 17:18

Путин проведёт совещание с Совбезом 10 октября

фото ЗакС политика Путин проведёт совещание с Совбезом 10 октября

Владимир Путин намерен провести совещание с членами Совета безопасности РФ в грядущий понедельник, 10 октября, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза", — поделился чиновник.

На уточняющий вопрос, будет ли в ходе заседания обсуждаться инцидент, произошедший на Крымском мосту, Песков ответил уклончиво. "Сообщим по итогам", — заключил он.

Ранее Песков заявлял, что Путин не будет выступать с обращением по поводу взрыва на Крымском мосту.


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