Путин проведёт совещание с Совбезом 10 октября

Владимир Путин намерен провести совещание с членами Совета безопасности РФ в грядущий понедельник, 10 октября, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза", — поделился чиновник.

На уточняющий вопрос, будет ли в ходе заседания обсуждаться инцидент, произошедший на Крымском мосту, Песков ответил уклончиво. "Сообщим по итогам", — заключил он.

Ранее Песков заявлял, что Путин не будет выступать с обращением по поводу взрыва на Крымском мосту.