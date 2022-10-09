На Крымском мосту запустили движение по двум автополосам

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь запущено по двум полосам, известил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин у себя в Telegram-канале.

На дорожной части моста восстановили освещение, разметку и барьерные ограждения.

"Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части", — заключил вице-премьер.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, результатом чего стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, позже ведомство сообщило о трёх погибших в ходе инцидента.