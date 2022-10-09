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Новости 18:01

На Крымском мосту запустили движение по двум автополосам

фото ЗакС политика На Крымском мосту запустили движение по двум автополосам

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь запущено по двум полосам, известил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин у себя в Telegram-канале.

На дорожной части моста восстановили освещение, разметку и барьерные ограждения.

"Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части", — заключил вице-премьер.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, результатом чего стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов переправы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, позже ведомство сообщило о трёх погибших в ходе инцидента.


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