Бумага Светогорского ЦБК может посереть после продажи предприятия

Выход американской компании Sylvamo Corporation из бенефициаров Светогорского Целлюлозно-бумажного завода может сказаться на качестве продукции предприятия, сообщил 10 октября "Коммерсантъ". По информации издания, химикаты из дружественных и околодружественных стран смогут отбелить изготавливаемую бумагу лишь наполовину.

В конце прошлой недели Sylvamo официально объявила о закрытии сделки. Производящее, в частности, бумагу под брендом SvetoCopy предприятие досталось за 24,7 миллиарда рублей ООО "Палп Инвест", которое принадлежит директору НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" Тимуру Габидуллину.

"Сделка позитивно отразится на всех участниках. Избавившись от токсичных активов, американская компания избавляется от существенных вторичных санкционных рисков. С другой стороны, сложно предположить, что сделка прошла близко к рыночным условиям, учитывая текущие риски", — прокомментировал продажу директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

После начала спецоперации на Украине аналитики прогнозировали дефицит беленой бумаги из-за прекращения поставок химикатов из западных стран. Сейчас, по словам главы Рослесинфорга Павла Чащина, в настоящее время налажен импорт сырья из Турции, Индии и Китая. В то же время проблемы с химикатами сохраняются в стране, заявил "Коммерсанту" финансовый аналитик Дмитрий Марков.

О том, что проблемы с химикатами для выпуска беленой бумаги "есть и были", изданию сказал и основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. При этом он выразил надежду, что "сейчас программа параллельного импорта даст возможность предприятиям выпускать новую продукцию".

Sylvamo Corporation объявила об уходе из России в минувшем мае. Компания при этом сообщала о намерении сделать это без остановки операций.

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