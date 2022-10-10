Около 200 мобилизованных обратились к приставам с заявлениями о приостановке взыскания долгов

Судебные приставы развернули временный пункт в мобилизационном центре Выборгского района, где обучаются граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, уведомила 10 октября пресс-служба петербургского Заксобрания.

Сотрудники УФССП получили около 200 заявлений о приостановке взыскания задолженностей от мобилизованных из разных регионов России — в основном из тех, что входят в состав Северо-Западного федерального округа. Из них 75 заявлений поступило от должников, зарегистрированных в Петербурге.

Спикер Заксобрания Александр Бельский охарактеризовал работу приставов в мобилизационном центре как "продолжение организованной планомерной помощи, которую органы власти и профильные ведомства оказывают мобилизованным гражданам". В частности, речь идет о консультациях нотариусов и специалистов аппарата ЗакСа, а также о сборе предметов первой необходимости и предоставлении ряда социальных гарантий. "Мы держим руку на пульсе и готовы отвечать на все запросы людей, которые отправляются на территорию СВО", - заключил Бельский.

Ранее Бельский обещал обеспечить консультирование мобилизованных силами судебных приставов.