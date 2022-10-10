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Новости 12:53

Лукашенко ждет в Белоруссии "не одну тысячу" российских военных

фото ЗакС политика Лукашенко ждет в Белоруссии "не одну тысячу" российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко велел Минобороны республики готовить места для размещения российских военных на территории страны, сообщило 10 октября агентство "БелТА". При этом он указал, что численность российского корпуса будет не слишком большой, но и не мизерной.

Прибытие российских войск Лукашенко связал с "обострением на западных границах Союзного государства", при этом отметив, что у России сейчас и без того "хватает проблем".

"Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем, - заявил он на совещании по вопросам безопасности. - Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек".

"И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", - отдал распоряжение главе белорусского министерства обороны Виктору Хренину Лукашенко.

Сегодня стало известно о согласии белорусской стороны развернуть совместную с российской группировку войск. Меж тем российский президент Владимир Путин признал наличие "бестолковщины" при частичной мобилизации.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"


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