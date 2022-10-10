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Новости 11:46

Путин признал наличие "бестолковщины" при частичной мобилизации

фото ЗакС политика Путин признал наличие "бестолковщины" при частичной мобилизации

Президент Владимир Путин 10 октября провел встречу по видеосвязи с губернаторами, победившими на выборах месячной давности. Разговор коснулся, в частности, частичной мобилизации. Президент потребовал от глав регионов не допускать ошибок при призыве граждан на военную службу и выплате денег семьям мобилизованных. При этом Путин вновь констатировал, что в целом по стране подобные ошибки встречаются.

"Здесь (в вопросе частичной мобилизации), к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались", - приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, что о начале частичной мобилизации глава государства объявил утром 21 сентября. Вскоре после этого билеты на зарубежные авиарейсы многократно подорожали. На прошлой неделе министр Сергей Шойгу сообщил, что удалось мобилизовать более 200 тысяч россиян.


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