В ходе частичной мобилизации в армию прибыли более 200 тысяч человек, заявил Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 4 октября о том, что в рамках частичной мобилизации в российскую армию были призваны свыше 200 тысяч человек, следует из сообщения ведомства.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше двухсот тысяч человек", - цитирует Шойгу пресс-служба министерства.

Как следует из заявления министра, должностные лица получили указания выдать обмундирование и другое имущество мобилизованным и назначить их на военные должности. "Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", - указал он. При этом Шойгу заявил, что "в районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания".

Также министр высказался во вторник об осеннем призыве на срочную службу. Он напомнил, что мероприятия в этом году начнутся 1 ноября и что по планам следует собрать на 7,5 тысяч человек меньше, чем прошлой осенью. Призывники не будут отправляться в подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, а демобилизованных отправят по домам, пообещал Шойгу.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о призыве срочников в армию. Меж тем сегодня стало известно о еще двух исках петербуржцев, оспаривающих врученные повестки о мобилизации.

Фото: Telegram-канал Минобороны России