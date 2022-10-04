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Во Фрунзенский райсуд поступил второй иск об оспаривании призыва по частичной мобилизации

фото ЗакС политика Во Фрунзенский райсуд поступил второй иск об оспаривании призыва по частичной мобилизации

Петербуржец Михаил Мутыгуллин подал административный иск к военному комиссариату Фрунзенского района, сообщила 4 октября объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом, к настоящему моменту во Фрунзенский районный суд поступило уже два таких иска.

"Мутыгуллин пишет, что является рядовым (матросом), ему более 35 лет, боевого опыта он не имеет", — сообщили в судебной пресс-службе. Там уточнили, что 25 сентября горожанин явился в военкомат, где ему была вручена повестка о частичной мобилизации. Истец полагает решение о призыве незаконным и намерен добиваться в суде его отмены. Также он настаивает на применении мер защиты себя в виде приостановки процесса мобилизации.

Похожий иск зарегистрирован Колпинским районным судом. Горожанин Илья Козлов заявил, что пришел в местный военкомат "для уточнения оснований для освобождения от исполнения воинской обязанности или от призыва по состоянию здоровья". По рассказу петербуржца, в военкомате у него отняли военный билет, а его самого отправили в Военную академию, где выдали форму.

"Козлову 40 лет, он рядовой запаса, относится ко 2 разряду. Указывает, что у него имеется ряд хронических заболеваний. Утверждает, что предоставил медицинскую карту", — написала пресс-служба судов и уточнила, что он также добивается отмены решения по мобилизации.

Между тем, Красносельский райсуд вернул Александру Четверикову поданное ранее исковое заявление об отмене и признании незаконным решения о его мобилизации. Иск Четверикова стал вторым в Петербурге, первым в суд из-за частичной мобилизации обратился Даниил Бакалинский. Его дело Фрунзенский райсуд рассмотрит 17 октября.


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