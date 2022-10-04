Во Фрунзенский райсуд поступил второй иск об оспаривании призыва по частичной мобилизации

Петербуржец Михаил Мутыгуллин подал административный иск к военному комиссариату Фрунзенского района, сообщила 4 октября объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом, к настоящему моменту во Фрунзенский районный суд поступило уже два таких иска.

"Мутыгуллин пишет, что является рядовым (матросом), ему более 35 лет, боевого опыта он не имеет", — сообщили в судебной пресс-службе. Там уточнили, что 25 сентября горожанин явился в военкомат, где ему была вручена повестка о частичной мобилизации. Истец полагает решение о призыве незаконным и намерен добиваться в суде его отмены. Также он настаивает на применении мер защиты себя в виде приостановки процесса мобилизации.

Похожий иск зарегистрирован Колпинским районным судом. Горожанин Илья Козлов заявил, что пришел в местный военкомат "для уточнения оснований для освобождения от исполнения воинской обязанности или от призыва по состоянию здоровья". По рассказу петербуржца, в военкомате у него отняли военный билет, а его самого отправили в Военную академию, где выдали форму.

"Козлову 40 лет, он рядовой запаса, относится ко 2 разряду. Указывает, что у него имеется ряд хронических заболеваний. Утверждает, что предоставил медицинскую карту", — написала пресс-служба судов и уточнила, что он также добивается отмены решения по мобилизации.

Между тем, Красносельский райсуд вернул Александру Четверикову поданное ранее исковое заявление об отмене и признании незаконным решения о его мобилизации. Иск Четверикова стал вторым в Петербурге, первым в суд из-за частичной мобилизации обратился Даниил Бакалинский. Его дело Фрунзенский райсуд рассмотрит 17 октября.