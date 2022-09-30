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Новости 20:30

Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 ноября

фото ЗакС политика Путин подписал указ об осеннем призыве с 1 ноября

Президент Владимир Путин подписал 30 сентября указ о старте осеннего призыва на военную службу с начала ноября. Документ опубликован на официальном портале правовых документов.

Согласно тексту указа, в период с 1 ноября по 31 декабря в ряды Вооруженных сил должны быть призваны 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В то же время с 1 октября подлежат увольнению военнослужащие, чей срок службы по призыву истек.

Ранее в Генштабе заявили об отсутствии планов привлекать срочников к участию в спецоперации на Украине. В Петербурге, по словам военного комиссара города Сергея Качковского, планируется призвать на срочную службу 2 400 тысячи человек.

Фото: Telegram-канал Минобороны России


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