Комитет ЗакСа согласовал корректировку бюджета на 2022 год

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга 10 октября обсудил законопроект о корректировке бюджета города на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Об основных особенностях документа рассказала депутатам глава комитета финансов Светлана Енилина.

Она сообщила, что доходы в бюджет выросли и превысили 1 трлн рублей. Это позволило от дефицита перейти к профициту, отметила Енилина. По ее словам, больше всего средств в бюджет принесли налоги. Основная причина роста налоговых доходов — это увеличение платежей по итогам 2021 года вследствие эффективного функционирования экономики, адаптация бизнеса к новым условиям и другие причины.

Енилина сообщила, что удалось увеличить и расходы Петербурга. В частности, добавили средства в резервный фонд, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, на субсидии транспортным организациям и другое, уточнила чиновница. Она добавила, что адресно-инвестиционная программа также получает дополнительные деньги. В качестве примера Енилина привела "Западный скоростной диаметр", отчисления на который должен вырасти на 38,1 млрд рублей.

Депутаты уточнили у чиновницы и вице-губернатора по финансам Алексея Корабельникова несколько моментов. В частности, парламентарии интересовались, почему решено направить деньги в резервный фонд, а не на важные статьи расходов. Корабельников ответил, что сейчас необходимо оперативно решать целый ряд задач. Они не терпят корректировок бюджета, их надо решать срочно, заявил вице-губернатор.

— Резервный фонд служит "подушкой безопасности", которая позволяет нам всем и социальные вопросы закрывать, и вопросы стратегического характера, которые носят неотложный характер. Если средства резервного фонда не будут востребованы, они, соответственно, перейдут на следующий год, — заверил Корабельников.

Чиновник напомнил, что предстоит еще второе чтение документа, к которому планируется еще увеличить резервный фонд и изменить ряд пунктов. Депутаты поддержали документ и рекомендовали коллегам принять его за основу на пленарном заседании.

Проект закона о корректировке бюджета Петербурга на 2022 год власти города подготовили в начале сентября. О его основных критериях ранее писал ЗАКС.Ру.

София Саттарова