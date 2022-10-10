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Новости 14:33

Медведев провозгласил необходимость "демонтажа политического режима Украины"

фото ЗакС политика Медведев провозгласил необходимость "демонтажа политического режима Украины"

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил в своем Telegram-канале с мнением относительно целей России в ходе спецоперации на Украине. В своем посте он выразил мысль, что сопредельная страна будет представлять угрозу России и потому последняя должна добиться смены там власти.

Как написал 10 октября Медведев, украинское государство "будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России". "Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — объявил он.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совбеза обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" и Курской АЭС и пригрозил жесткими ответами на угрозы, создаваемые России.


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