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Новости 14:44

Линченко: Петербургская госэкспертиза сэкономила городу 21 миллиард рублей с начала года

фото ЗакС политика Линченко: Петербургская госэкспертиза сэкономила городу 21 миллиард рублей с начала года

Петербургская госэкспертиза позволила сэкономить городскому бюджету 21,42 миллиарда рублей за девять месяцев 2022 года, сообщили 10 октября в аппарате вице-губернатора Николая Линченко. Речь идет о сметной стоимости по объектам, финансируемым за счет средств Петербурга.

"В результате оптимизации объемно-планировочных и конструктивных решений рассмотренных проектов, а также уточнения применяемых расценок специалистам госэкспертизы Санкт-Петербурга удалось снизить сметную стоимость строительства на 21,42 миллиарда рублей", — заявил Линченко. По его словам, названная сумма почти в четыре раза превышает показатели прошлого года и в семь раз — показатели 2020 года.

"Сэкономленные в результате экспертизы денежные средства могут быть направлены на реализацию других не менее важных для города проектов и задач", — пообещал вице-губернатор.

Всего с начала года специалисты госэкспертизы изучили 576 проектов и подготовили 429 положительных заключений по ним.


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