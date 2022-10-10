Агапитова заявила, что в понедельник в Петербурге должен завершиться первый этап частичной мобилизации

Первый этап частичной мобилизации в Петербурге должен завершиться в понедельник, 10 октября, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" уполномоченная по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова. При этом она добавила, что в реальности мобилизация может продолжиться, если нужное количество человек не было набрано военкоматами.

"По идее, первый этап мобилизации должен закончиться сегодня. Он до 10 октября", — высказалась Агапитова в эфире радиостанции. Она отметила, что "все зависит от того, сколько мобилизованных мужчин вернут обратно" в связи с допущенными ошибками.

"Если они уедут домой, то надо будет дополнить состав другими людьми", — указала омбудсмен.

Агапитова уточнила, что не располагает данными о выполнении планов по мобилизации. "К сожалению, по Петербургу у меня нет конкретных цифр, сколько мы должны были обеспечить и сколько по факту сейчас призвали, — заявила она. — Но по цифрам Петербурга точно учитываются три именных батальона добровольцев. Это, безусловно, правильно. Там все-таки 1,5 тысячи человек".

Ранее президент Владимир Путин признал факт "бестолковщины" при проведении частичной мобилизации в России. При этом он обнаружил положительный момент во вскрывшихся проблемах, заявив, что "если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались".