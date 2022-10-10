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Новости 15:53

В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

фото ЗакС политика В тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга объявила о новых ограничениях движения, которые затронут тоннель городской дамбы.

Для того, чтобы обеспечить "проведение регламентных и ремонтно-восстановительных работ", с 10 по 14 октября будет ограничен трафик в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо), а с 17 по 21 октября - в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Администрация дамбы также допускает периодическую полную остановку движения транспорта на въезде в тоннель. Каждая такая пауза не должна будет превышать десяти минут.

В августе Дирекция КЗС ограничивала движение по дамбе между Кронштадтом и Горской.


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