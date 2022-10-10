ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:29

Суд в Петербурге отменил штраф за пикет с пацифистским призывом

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отменил штраф за пикет с пацифистским призывом

Адвокат пикетчика Алексея Мощенко добился отмены назначенного ему штрафа в размере 30 тысяч рублей за выход с пацифистским плакатом, сообщило 10 октября "ОВД-Инфо"*. По словам защитника Владислава Сосенского, дело петербуржца было направлено на новое рассмотрение.

Мощенко был задержан 8 августа после того, как устроил пикет у Гостиного двора. Как рассказывал Сосенский, изначально некий мужчина напал на Мощенко и вырвал у него из рук плакат, однако затем активист продолжил пикетирование. Уже после этого к нему подошли правоохранители и отвезли в отдел полиции № 28.

В отделе на активиста составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Вместе с ним в отделении оказались еще двое пикетчиков, задержанных в центре города. Протоколы на низ были составлены по той же статье.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама