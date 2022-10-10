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Новости 16:36

Бывшего мэра Котласа объявили в розыск в рамках дела о крупных взятках

фото ЗакС политика Бывшего мэра Котласа объявили в розыск в рамках дела о крупных взятках

В Архангельской области объявили в федеральный розыск бывшего главу Котласа Андрея Бральнина, который проходит обвиняемым по делу о получении взяток в размере 18 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельского областного суда.

"6 октября Бральнину была изменена мера пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде. 7 октября он не явился на заседание суда и был объявлен в розыск", - гласит сообщение.

В случае, если экс-мэра найдут, ему предстоит снова вернуться на четыре месяца в следственный изолятор, где бывший государственный деятель пробыл почти год до смягчения меры пресечения.

По версии следствия, коррупционные преступления 48-летний Бральнин, признавший вину, совершал в период с 2014 по 2021 годы. Незадолго перед задержанием и арестом он оставил свой пост, перейдя на работу в органы исполнительной власти.


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