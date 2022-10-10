Суд в Москве оценил съемку пикета в день рождения Путина в 300 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей столичную жительницу Татьяну Козлову, которая фотографировала пикет в день рождения президента Владимира Путина, сообщило 10 октября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Лейсан Маннапову.

Суд посчитал, что Козлова принимала участие в пикете Григория Саксонова, вышедшего 7 октября в Александровский сад Москвы с плакатом против президента. Москвичка сфотографировала пикетчика, после чего их обоих задержали.

Дело Козловой рассматривалось по статье о повторном нарушении порядка проведения публичной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), наказание по которой предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей. Именно эту сумму и назначил суд, следует из сообщения "ОВД-Инфо"*.

Сегодня же в Петербурге суд отменил штраф в размере 30 тысяч рублей пикетчику Алексею Мощенко и отправил дело на новое рассмотрение.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов