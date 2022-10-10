Суд продлил арест фигуранту дела о фейках Королёву

Выборгский районный суд 10 октября удовлетворил ходатайство следствия по продлению ареста для фигуранта дела о фейках про армию (ч.2 ст.207.3 УК РФ) Всеволода Королева, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Нахождение обвиняемого в СИЗО продлено на шесть месяцев до 2 апреля 2023 года.

Прокурор ходатайствовал об аресте из-за того, что Королев якобы может скрыться от следствия или повлиять на ещё не опрошенных свидетелей. Сам обвиняемый заявил, что не намерен никуда уезжать. Его адвокат Мария Зырянова напомнила, что загранпаспорт Королева находится у следователя. Она добавила, что предварительное следствие уже завершено: все улики изъяты и исследованы, а также допрошены свидетели. Сейчас невозможно уничтожить улики или повлиять на свидетелей, считает Зырянова. Она напомнила про заболевание Королева и про наличие у него в собственности квартиры, в которой он может проводить домашний арест или иную меру пресечения.

Также Зырянова ходатайствовала о приобщении к делу 220 личных поручительств за обвиняемого. Несколько из этих людей находятся в зале суда, уточнила адвокат. Судья Марина Горячева отказалась приобщать поручительства:

⁃ Невозможно установить, что за лица составляли данные поручения, идентифицировать их в данный момент невозможно, - аргументировала судья.

Зырянова на это сообщила, что в документах указаны паспортные данные и стоят подписи людей. Судья заявила, что не надо ей возражать.

Она решила, что Королев все же может скрыться от наказания, если отменить ему арест, так как инкриминируемое преступление носит тяжелый характер. Она удовлетворила ходатайство прокурора и продлила арест.

Также судья назначила предварительное судебное заседание по делу Королева. Оно должно пройти 17 октября.

София Саттарова