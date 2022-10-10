При петербургском ЗакСе создали рабочую группу по проблеме загрязнения воздуха

На базе постоянной комиссии петербургского парламента по экологии и природопользованию учредили рабочую группу, которая будет будет решать вопросы, связанные с загрязнением воздуха. Возглавил ее депутат Андрей Рябоконь, а в составе также оказались его коллеги Любовь Менделеева и Андрей Горшечников, эксперты-экологи, представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и сотрудники ГУП "Водоканал". Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

В планы рабочей группы входят, в частности, актуализация Концепции охраны окружающей среды и оптимизация транспортных потоков. Отдельное внимание на ее заседаниях будет уделяться уничтожению нелегальных свалок и влажной уборке улиц.

Отметим, нынешней осенью профильная комиссия ЗакСа констатировала, что за последний год качество воздуха в городе ухудшилось. Подробнее о выводах, сделанных на заседании, и о мнениях экспертного сообщества читайте в материале ЗАКС.Ру.