ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:11

При петербургском ЗакСе создали рабочую группу по проблеме загрязнения воздуха

фото ЗакС политика При петербургском ЗакСе создали рабочую группу по проблеме загрязнения воздуха

На базе постоянной комиссии петербургского парламента по экологии и природопользованию учредили рабочую группу, которая будет будет решать вопросы, связанные с загрязнением воздуха. Возглавил ее депутат Андрей Рябоконь, а в составе также оказались его коллеги Любовь Менделеева и Андрей Горшечников, эксперты-экологи, представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и сотрудники ГУП "Водоканал". Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

В планы рабочей группы входят, в частности, актуализация Концепции охраны окружающей среды и оптимизация транспортных потоков. Отдельное внимание на ее заседаниях будет уделяться уничтожению нелегальных свалок и влажной уборке улиц.

Отметим, нынешней осенью профильная комиссия ЗакСа констатировала, что за последний год качество воздуха в городе ухудшилось. Подробнее о выводах, сделанных на заседании, и о мнениях экспертного сообщества читайте в материале ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Горшечников Андрей Алексеевич 
Менделеева Любовь Юрьевна 
Рябоконь Андрей Алексеевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама