В Госдуму внесли закон о расширении оснований для кредитных каникул мобилизованным

Группа единороссов внесла на рассмотрение депутатов Государственной думы законопроект, предоставляющий мобилизованным россиянам больше прав для получения так называемых кредитных каникул. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Документ, в частности, распространяет действие каникул на тех мобилизованных, кто выступает в качестве единственного владельца организации, занятой в малом или среднем предпринимательстве.

"Это поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц", - отметил сенатор.

Кроме того, авторы предусмотрели приостановку исполнительных производств по долгам мобилизованных россиян. Наконец, мобилизованным в статусе банкротов единороссы хотят позволить открывать новые банковские счета. Как указывает Турчак, это нужно как минимум для того, чтобы призванные на военную службу могли оперативно получать полагающиеся им выплаты за участие в боевых действиях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал предоставить мобилизованным отсрочку по налогам. Инициативу должны подготовить Минюст совместно с Минобороны.