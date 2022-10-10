Дюжина силовиков и работников военкомата искали мундепа Прыткова из Владимирского округа

Депутат из МО "Владимирский округ" Дмитрий Прытков рассказал ЗАКС.Ру, что группа из 12 человек, включая полицейских, искала его в здании муниципалитета 10 октября. На прошлой неделе во время сессии соучаствующего проектирования здесь же ему уже вручили повестку.

- Сегодня приходили по мою душу, как мне сообщили, 12 человек. Они пришли сначала в муниципалитет, а потом в муниципальное учреждение. Там были и сотрудники полиции, и какие-то представители военкомата и еще какие-то люди. И сегодня приходили полицейские ко мне домой, но никого не было, - рассказал ЗАКС.Ру Прытков.

Депутат отметил, что не понимает, для чего на его поиски выделили так много людей. Он предположил, что его хотят доставить в военный комиссариат, поскольку считают, что уже вручили ему повестку.

Глава МО Денис Тихоненко подтвердил ЗАКС.Ру, что его коллегу искали в муниципалитете. Он сообщил, что Прыткову хотели вручить повторную повестку. "Документ", который вручили Прыткову на прошлой неделе, не содержит конкретной даты, к которой он должен явиться в военкомат. Муниципал планирует пообщаться с военкоматом посредством почты.

Прытков не проходил военную службу и не имеет военной специальности. В студенческие годы он учился на военной кафедре, но по личным причинам не смог закончить обучение. До достижения максимального призывного возраста у него были законные отсрочки. Поскольку муниципал может не попадать под официально заявленные критерии отбора для мобилизации, Прытков не собирается скрываться или бегать от военкомата.

Второй депутат, которому вручили повестку на муниципальном собрании, глава округа Тихоненко оказался не подлежащим для мобилизации.

Константин Леньков