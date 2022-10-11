Беглов пообещал учесть мнение горожан при прокладке дороги близ Жемчужного пляжа

Строительство Балтийского бульвара в Красносельском районе Петербурга будет вестись в соответствии с мнением местных жителей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

"Ещё одна территория получит новую жизнь благодаря неравнодушным петербуржцам. Речь о так называемом Жемчужном пляже. Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха", — написал губернатор утром 11 октября.

Беглов уточнил, что после того, как стало известно о планах застройщика проложить по пляжу дорогу, петербуржцы озвучили свое предложение по трассировке, которая бы позволила сохранить зону отдыха. В частности, "десятки предложений" поступили непосредственно на страничку Беглова во "ВКонтакте", указал он.

"Приняли решение о размещении Балтийского бульвара с учетом мнения жителей", — резюмировал Беглов и добавил, что поручил Центру управления регионом изучить мнение горожан для сбора предложений по благоустройству Жемчужного пляжа. Также губернатор призвал петербуржцев писать ему во "ВКонтакте", пообещав учесть пожелания.

Отметим, что это не первый случай за последнее время, когда Беглов просит горожан писать ему на страничку о проблемах. До этого он обращался с подобными призывами, рассуждая о нарушениях при частичной мобилизации.

О том, что Смольный утвердился в решении не трогать Жемчужный пляж при прокладке дороги, депутат округа Валерий Веремейчик рассказывал еще в феврале 2021 года.