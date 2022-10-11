СПЧ пожалуется правительству на работу медкомиссий и отказы в выплатах при частичной мобилизации

Совет по правам человека направит в правительство жалобы на нарушения при проведении частичной мобилизации, пообещал 11 октября член СПЧ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

По словам Кабанова, в адрес СПЧ поступают сигналы об отказах властей "в большинстве регионов" проводить единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей. При этом зачастую речь идет о "регионах с низким уровнем достатка населения", отметил он.

Общественник уточнил, что подобная форма поддержки необходима для семей мобилизованных граждан, которые к тому же нередко оказываются единственными кормильцами. "Но некоторые чиновники из своих кабинетов заявляют, что никаких выплат не будет, поскольку граждане и так должны выполнять свой священный долг", — указал он.

Также рассмотрения заслуживают вопросы работы медкомиссий, обеспечения снаряжения, уплаты налогов и другие проблемы, связанные с мобилизацией, добавил Кабанов. Он уточнил, что обсудит их с председателем СПЧ Валерием Фадеевым, после чего в правительство будут направлены документы с рассказом о ситуации.

Ранее Валерий Фадеев обратился к "Мемориалу"* с призывом отказаться от полученной Нобелевской премии мира, чтобы "сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти".

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"