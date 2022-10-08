Глава СПЧ призвал "Мемориал"* отказаться от Нобелевской премии ради сохранения "частиц доброй памяти"

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал "Мемориал"* отказаться от полученной Нобелевской премии мира из-за плохой, по его мнению, компании, сообщило 7 октября ТАСС. По мнению официального правозащитника, такой жест позволил бы организации "сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти".

Неудовольствие Фадеева вызвали другие лауреаты Нобелевской премии мира, разделившие награду с "Мемориалом"* в этом году. Рассуждая об украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", он задался вопросом, где она была "в предыдущие восемь лет, когда бомбили Донбасс, когда убивали тысячи мирных граждан, детей, стариков". Претензии Фадеева к белорусскому активисту Алесю Беляцкому свелись к тому, что последний якобы стремился к разрушению белорусской государственности.

Резюмируя, Фадеев выразил сожаление, что российские правозащитники оказались в компании названных лауреатов. "Я бы хотел посоветовать российскому "Мемориалу"* отказаться от этой премии, чтобы сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти", — заявил он.

Днем ранее стало известно о присуждении "Мемориалу"* Нобелевской премии мира. Организация разделила награду с белорусским адвокатом Алесем Беляцким и украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод". Вечером в пятницу Тверской суд Москвы изъял у организации офис в столице.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года