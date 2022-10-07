Суд в Москве изъял здание у "Мемориала"*

Тверской суд Москвы признал незаконной передачу помещения ликвидированного "Международного Мемориала"* одноименному Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ), сообщили правозащитники вечером 7 октября. Речь идет об офисе организации на Каретном ряду в столице.

"Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры о признании сделки недействительной, обращение имущества в доход РФ удовлетворить частично", — процитировало ТАСС решение суда.

"Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду", — прокомментировали случившееся в "Мемориале"*. Как уточняет "Интерфакс", помимо изъятия помещения суд постановил взыскать с НИПЦ "Мемориал"* 11 миллионов рублей.

Утром в пятницу стало известно о награждении "Мемориала"* Нобелевской премией мира, которую организация разделила с белорусским адвокатом Алесем Беляцким и украинской правозащитной организацией "Центр гражданских свобод". Представители России второй год подряд получают эту награду — ранее Нобелевскую премию мира получил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. В конце июня он продал полученную медаль на аукционе в пользу украинских детей.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года