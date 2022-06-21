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Муратов переведет украинским детям 103 миллиона долларов после продажи нобелевской медали

фото ЗакС политика Муратов переведет украинским детям 103 миллиона долларов после продажи нобелевской медали

Нобелевская медаль главного редактора "Новой газеты" была продана с аукциона Heritage в Нью-Йорке за 103,5 миллиона долларов, сообщил 21 июня "Коммерсантъ". Вырученные деньги будут переданы ЮНИСЕФ для помощи украинским детям.

"Все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии", — приводит сказанные перед началом аукциона слова Муратова Telegram-канал Novaya Gazeta. Europe.

Также в своей речи Муратов предложил "флешмоб борьбы с несправедливостью". "Хотим, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим", — объяснил он.

Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Спустя месяц после начала спецоперации Муратов заявил о намерении передать нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Официально о выставлении ее на аукцион журналист объявил 1 июня. "Все вырученные деньги попадут детям-беженцам, — уточнил он тогда. — Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет. Давайте попробуем сделать всё, чтобы у них сохранилось будущее".


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