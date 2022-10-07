Российская правозащитная организация "Мемориал"* получила Нобелевскую премию мира, сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

Также лауреатами престижной премии стали белорусский адвокат Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

В прошлом году, напомним, Нобелевскую премию мира получил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Свою медаль он продал на благотворительном аукционе и передал деньги на поддержку украинских детей.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года